Les exportations chinoises repartent à la hausse pour la première fois depuis six mois tandis que les importations continuent à baisser, selon les dernières statistiques officielles publiées jeudi. Les échanges avec la Russie se sont notamment accrus.

Le commerce extérieur a repris depuis que la Chine a réduit ses mesures de confinement liées à la crise sanitaire. Les exportations ont ainsi augmenté de 14,8% en mars, en glissement annuel. Et les importations ont diminué de 1,4%.

Ces chiffres ont surpris nombre d'analystes qui tablaient sur une baisse de 7% des exportations et de 5% des importations.

L'excédent commercial s'est lui élevé à 88,2 milliards de dollars, soit beaucoup plus que les 39,2 milliards de dollars escomptés. Comme on pouvait s'y attendre, le commerce entre la Chine et la Russie reste dynamique, favorisé par l'isolement international de Moscou et le rapprochement entre les deux pays.

Cette situation profite principalement à Pékin dont les exportations vers la Russie ont bondi de 136,43%, tandis que les achats de la Chine ont augmenté de 40,5%.