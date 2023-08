Les exportations chinoises au plus bas depuis 2020 : quelles conséquences pour la Belgique ?

Mais à quoi doit-on ce recul ? On peut tout d’abord l'expliquer par les tensions géopolitiques qui existent entre la Chine et les États-Unis, mais également par la volonté de certains pays occidentaux de réduire leur dépendance à la Chine ou de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Par ailleurs, pour Philippe Ledent, la baisse des exportations est aussi liée au ralentissement généralisé de l’industrie mondiale et au changement d’habitudes de consommation des Occidentaux. "Que l’on soit en Belgique ou plus largement en Europe, ou aux États-Unis, les ménages ont consommé beaucoup de biens (achat d’une télévision par exemple, ndlr) et peu de services (aller au musée par exemple, ndlr) pendant les confinements liés à la crise sanitaire", affirme-t-il. "Puis en 2022, la tendance s’est inversée. Les gens ont consommé plus de services que de biens. Puisque la Chine est un peu l’atelier du monde, les exportations ont donc forcément diminué."