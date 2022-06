Les exploits de Bailly et Vliegen, le trou de mémoire de Swiatek : les cinq faits marquant de la 11e journée à Roland-Garros

L’exploit de la journée sur la terre battue parisienne est belge. Gilles Arnaud Bailly s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi junior en battant le numéro 1 mondial, l’Américain Bruno Kuzuhara, au terme d’un match complètement fou.

Mené un set à zéro, le Belge est breaké d’entrée dans la deuxième manche et doit batailler pour arracher le tie-break. Celui-ci démarre très mal pour le Belge qui se retrouve mené 3/6 et doit écarter trois balles de match. Bailly y parvient brillamment et remporte même cinq points d’affilée pour s’offrir la seconde manche en remportant le tie-break 8/6.

Boosté par cette fin de set à suspense, Bailly pousse d’entrée dans la troisième manche et breake deux fois son adversaire pour mener 3-0 et puis 4-1 après que les deux joueurs aient perdu leur mise en jeu. Le Belge perd encore son service et voit son adversaire revenir à 5-3 et puis même 5-4 mais conserve une dernière fois son service pour s’imposer 6-4 dans le troisième set et remporter ce troisième tour face au numéro 1 mondial.

En quart de finale, Gilles Arnaud Bailly rencontrera le Suisse Dylan Dietrich.