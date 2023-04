Les experts wallons de l’environnement recalent l’étude d’impact de la carrière de Bilstain

L’avis est sans appel : l’étude d’incidences de la carrière Lambrighs ne contient pas les éléments nécessaires à la prise de décision. Ce sont les experts du pôle environnement du conseil économique et social wallon qui le disent. C’est un organe consultatif : il n’est pas obligatoirement suivi par les autorités locales ou régionales. Mais il conforte incontestablement les récriminations des opposants.

La demande porte sur le renouvellement du permis d’exploiter, et le comblement du trou, qui résulte de plusieurs dizaines d’années d’extraction de la dolomie. Le problème, c’est à la fois la qualité des terres de remblai, et surtout le charroi nécessaire. La fréquence, le bruit, le nombre, la taille des camions qui traverseraient le centre du village de Dolhain pendant trente ans encore, et surtout l’itinéraire à suivre suscitent des questions. Cinq tracés ont certes été étudiés, mais tous présentent des avantages et des désagréments : le choix du plus adéquat est impossible. Une concertation avec les diverses localités des alentours serait utile. L’utilisation du chemin de fer n’a apparemment pas été envisagée.

En définitive, il n’y a que la poursuite des activités actuelles de la carrière Lambrighs qui semble opportune. De quoi alimenter de nouveaux débats...