Il y a un sujet qui me fascine, c’est l’intelligence artificielle. Mais ce qui me fascine encore plus, c’est la naïveté humaine. Je découvre chaque jour qu’elle est d’une profondeur infinie. Depuis que ChatGPT est apparu sur la scène publique, une floraison de livres sur le sujet, rédigés à la va-vite vous expliquent comment devenir riche grâce à l’intelligence artificielle, paraît. C’est justement là où la mode actuelle pour ChatGPT, l’intelligence artificielle me fait penser un petit peu aux cryptomonnaies.

J’anime des débats sur les matières financières et je me suis retrouvé souvent confronté à des participants qui me demandaient ce que je pensais des cryptomonnaies. Naïvement, je leur demandais s’ils savaient que la blockchain était la technologie qui supportait ces cryptomonnaies. La plupart n’avaient jamais entendu parler de blockchain et mes explications me faisaient passer pour une sorte de Martien. En fait la technologie derrière ces cryptomonnaies, ils s’en fichaient, la seule chose qui les intéressait, c’était la capacité à gagner beaucoup d’argent et très vite. On connaît aujourd’hui des faillites personnelles et des déconvenues monstrueuses. La nouvelle chimère à la mode, c’est l’intelligence artificielle. Une immense révolution mais la plupart des personnes qui en parlent aujourd’hui sur les réseaux sociaux ne sont pas compétentes en la matière. Mais savoir rédiger un prompte sur ChatGPT, ce n’est pas être expert en intelligence artificielle. Le prompte, c’est la manière subtile de savoir poser des questions à ChatGPT pour justement pour que cette intelligence artificielle donne la meilleure réponse possible. En fait, vous devez vous poser une seule question : quelle est la légitimité de l’expert en question pour en parler ?