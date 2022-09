Les experts-comptables dans l’impossibilité de rendre les déclarations fiscales dans les délais impartis

Les experts-comptables du pays tirent la sonnette d’alarme. Impossible pour eux de tenir les délais imposés par le ministre des Finances pour rendre les déclarations d’impôts avant le 30 septembre. Cette année, il a refusé de leur accorder un délai supplémentaire comme cela se fait habituellement.

Dans ce cabinet familial, situé à Gozée, ils sont trois experts-comptables à travailler d’arrache-pied. Ils sont à leur bureau sept jours sur sept et parfois plus de douze heures par jour pour enregistrer dans les temps, les déclarations d’impôt de leurs clients. Tout doit être prêt avant le 30 septembre, la date fixée cette année par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) pour rendre toutes les déclarations d’impôt.

Habituellement, un délai supplémentaire leur est accordé jusqu’à fin octobre, depuis la mise en place début 2002, de TAX-ON-WEB le logiciel de déclaration en ligne. Mais cette année, il leur a été refusé.

Surcharge des tâches & délais raccourcis

De plus ce logiciel connaît plein de dysfonctionnements qui ralentissent le travail de ces experts. Entre les bugs pour se connecter à la plateforme, l’impossibilité d’accéder à certains documents et les coupures intempestives ils s’arrachent les cheveux et doivent régulièrement s’y reprendre à plusieurs fois pour s’assurer qu’une déclaration est bien complète et a bien été enregistrée.

Mickael Leclercq nous explique que selon un décompte fait par une association de comptable de Charleroi dont il fait partie, ils ont perdu près de 50 jours ouvrables depuis 2011 pour enregistrer des dossiers de plus en plus complexes. Il faut tenir compte des dernières réformes fiscales, des aides liées au COVID, des normes européennes mais également de la crise énergétique. En plus, ils ont la charge d’appliquer la législation pour lutter contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale.

Une annonce faite en conférence de presse

Ce qui a mis le feu aux poudres, selon Marie-Dominique Jadoul, fiscaliste et présidente de l’association de défense d’experts-comptables de la région de Charleroi, c’est la méthode utilisée par le Ministre. Il ne les a pas informés directement. C’est à travers une conférence de presse qui s’est déroulée le 27 avril dernier qu’ils ont appris la nouvelle. Avec ce délai, c’est 5 semaines en moins pour effectuer le même travail.

Elle dénonce une réelle fatigue. Elle et ses collègues sont à bout physiquement et moralement et beaucoup ressentent un impact négatif sur leur vie familiale. Certains ont dû annuler leurs congés et n’ont plus de loisirs. C’est ainsi plus de 35.000 experts-comptables et leurs salariés qui ont dû adapter leur temps de travail pour répondre dans les temps à cette tâche.

En plus, il leur est impossible de recruter des personnes pour les soulager. Comme dans d’autres secteurs, les fiscalistes doivent faire face à une pénurie de main-d’œuvre. Les offres d’emplois qu’ils publient restent sans réponse. Dans ces conditions, ils craignent de nombreux burn-out d’ici la fin de l’année.

Pour le moment le Ministre reste sourd à leurs demandes.