Les expériences culturelles numériques continuent de séduire, malgré le retour du "physique"

Expositions virtuelles, visites guidées sur TikTok, œuvres en réalité augmentée… Le numérique se taille une place de plus en plus grande dans la culture. Mais est-ce vraiment pour le grand plaisir des amateurs d’art ? L’institut Dynata a interrogé 11.000 personnes originaires d’une dizaine de pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, afin de déterminer le rapport qu’elles entretiennent avec cette offre culture numérique.

Près de trois répondants sur dix (28%) se disent "extrêmement" ou "très" intéressés par la possibilité de visiter virtuellement un musée ou une galerie d’art. Les Américains, les Italiens et les Espagnols sont ceux qui manifestent le plus de curiosité pour ce format immersif. Ce n’est pas le cas des Japonais : la majorité de ceux interrogés par Dynamita ne souhaite pas découvrir des institutions muséales et des œuvres via Internet.

Les musées ne sont pas les seuls à lorgner vers le digital. Les acteurs du spectacle vivant s’en servent de plus en plus pour présenter leurs créations au plus grand nombre. Le National Theatre de Londres avait ainsi posté sur YouTube certaines représentations filmées pendant 16 semaines, avant qu’elles ne soient disponibles à la demande. Résultat : plus de 15 millions de vues recensées en quatre mois. Toutefois, le public semble s’être dorénavant détourné de ces représentations virtuelles. 45% des personnes interrogées par Dynata disent ne pas être intéressées, ou alors seulement un peu, par la possibilité d’assister à une pièce de théâtre, un opéra ou un spectacle de danse en ligne. Seuls les Chinois manifestent réellement de l’intérêt pour ce genre de production culturelle.