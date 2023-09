''Les Exilés de Mosseheim'' une BD fiction qui s’inspire de Fukushima en 2011

Inspirée par la catastrophe de Fukushima en 2011, voici une BD de fiction qui nous donne le frisson et nous fait réfléchir.

Nous sommes en France, dans la région de Mulhouse, de nos jours. Soudain, la centrale nucléaire toute proche connaît un incident majeur. Rebaptisée Mossenheim dans cet album, elle s’inspire de Fessenheim, qui existe vraiment. Vu son emplacement, plusieurs pays sont touchés : la France et l’Allemagne, bien sûr, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas. En tout, cinq millions de personnes sont directement impactées.

Après nous avoir présenté les personnages principaux, le livre se consacre uniquement aux conséquences politiques que générerait une catastrophe nucléaire européenne. D’une part, on suit l’isolement du pays responsable – la France, ici – au sein de l’Union, et les inévitables mensonges d’Etat que provoquerait un tel incident impactant ses voisins. De l’autre, et c’est le vrai cœur de ce diptyque, il y a la question des réfugiés. Les deux auteurs vivent en Suède depuis longtemps. L’un est un scénariste franco-belge, Sylvain Runberg. L’autre un journaliste-romancier français, Olivier Truc. Ils sont bien placés pour voir comment la Suède réagit aux flux migratoires provoqués par les tragédies extérieures à l’Europe. Ce qui leur a donné l’idée d’écrire cette fiction sur une arrivée massive de déplacés qui viendraient non plus de l’extérieur mais bien de pays faisant partie de l’Union.

L’histoire ne se déroule pas sur les lieux de la catastrophe mais s’intéresse uniquement aux survivants. L’exode massif de millions de gens vers des pays périphériques est un sujet particulièrement intéressant, d’autant qu’il est traité avec beaucoup de réalisme par les deux scénaristes, qui ont essayé d’imaginer ce qui se passerait dans les camps de réfugiés et comment, très rapidement, ceux-ci se transformeraient en poudrières, entre déplacés Français considérés comme responsables de la catastrophe et réfugiés des pays limitrophes, victimes collatérales du drame. On frissonne en lisant cette bande dessinée, à l’idée qu’une telle situation est loin d’être improbable. Mais le livre n’est pas juste une histoire anxiogène. Il fait réfléchir. Il questionne notre mode de vie, nos choix politiques et économiques, et va même plus loin en imaginant la question de la mise au travail de ces réfugiés et celle de l’utilisation de fonds européens qui pourraient faire dérailler l’aide humanitaire en attirant certains prédateurs privés.

Le dessinateur, Julien Carette, utilise un dessin semi-réaliste qui cherche l’efficacité. On sent qu’il se met totalement au service de l’histoire. Cela permet une lecture très directe, au plus près des personnages et de l’action.

''Les Exilés de Mosseheim'', par Runberg, Truc et Carette, paru chez Dupuis.