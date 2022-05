Les exemples à ne pas suivre pour Shane Kluivert, jeune espoir du FC Barcelone

Briller chez les jeunes durant notre ère des réseaux sociaux est un sacré challenge pour les pépites qui rêvent de rejoindre les plus grands clubs. Hachim Mastour peut en témoigner. D’abord connu sur Youtube avant de se montrer sur les terrains, l’international marocain a rejoint l’AC Milan à l’âge de 14 ans pour un chèque de 500.000€. Il ne recevra jamais sa chance en équipe première. Dans chacun des clubs où il atterrit, il joue quelques matches avant de disparaître des radars. Les raisons de ces échecs sont assez floues. D’un côté, son manque d’expérience a probablement coûté cher avec la pression médiatique sur ses épaules. De l’autre, il a reconnu également avoir vécu avec un entourage nocif au micro du média italien PSB : "J’ai le grand regret d’avoir fait confiance aux mauvaises personnes, des gens qui m’ont dit qu’ils allaient me ruiner, qu’ils terniraient mon nom au point que je ne jouerais plus jamais au football." À 23 ans, il est sans club et partage sa vie à ses 526.000 abonnés sur Instagram. Tout n’est peut-être pas fini pour lui.