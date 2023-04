Les excès de vitesse en hausse à Bruxelles

Avec 10 millions de véhicules contrôlés, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a verbalisé 21.000 conducteurs pour excès de vitesse entre janvier et mars 2023, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. C’est près de 6000 de plus qu’à la même période l’an passé. Et ce, avec presque deux fois moins de contrôles ciblés cette année.

Les caméras automatiques, qui détectent notamment le franchissement d’un feu rouge, ont été particulièrement affairées. Elles ont signalé 13.647 conducteurs en infraction, contre 4785 début 2022. Quant au Lidar, il a enregistré 2306 véhicules affichant une vitesse trop élevée, soit 400 de moins qu’au début de l’année passée. La police bruxelloise a détecté une vitesse de 145 km/h dans l’avenue de Vilvorde limitée à 50 km/h. La personne au volant s’est vu retirer immédiatement son permis pendant 15 jours.

Une belle baisse de la conduite sous les effets de stupéfiants se constate depuis janvier. La police a retiré 20 permis de conduire pour drogues au volant (-40%). Les chiffres de l’alcool au volant se maintiennent, mais les retraits de permis sont plus courants. Les prétests d’haleine ont révélé 348 cas positifs entre janvier et mars 2023, contre 344 l’année passée. Mais 127 automobilistes ont vu leur permis retiré par la police bruxelloise, alors qu’ils étaient 74 en début 2022.