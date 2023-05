Les examens et l’école en général : ce qu’en pensent vraiment les jeunes

Pour la plupart des ados interrogés, le fonctionnement actuel de l’école n’est pas du tout optimal. Beaucoup d'entre eux se sentent surchargés, avec des contrôles soit trop fréquents, soit trop nombreux lorsqu’ils arrivent en une seule et même salve. Amir aimerait d’ailleurs que ces interrogations soient plus à titre formatif, dans le but d’aider les élèves et non de les évaluer.

Alors, si pour Elikiah et Morgana, tout va bien dans leur école, Isabella et ses amies dénoncent la place que celle-ci prend dans la vie d’un adolescent : bien trop grande à leur goût. Pour elles, passer déjà 7h sur un banc toute la journée et ensuite devoir encore étudier pendant bien 4h, c’est trop.

Tu as pas que ça à faire, tu as une vie !

Les filles expliquent d’ailleurs que ces horaires et la manière d’enseigner de certains profs rendent l’école presque " toxique " et donnent encore moins envie aux élèves de s’impliquer dans leur parcours scolaire.

Les jeunes participants de Story Privée se sont d’ailleurs essayer à l’exercice de s’imaginer à quoi ressemblerait l’école parfaite, selon eux : Plus de jeux, de pratique, d’activités, moins de par cœur... Mais surtout la mise en place de nouveaux cours, plus ancrés dans l’air du temps et dans les besoins de la société.

On parle alors de cours sur les différences, sur la politique, mais aussi sur la tolérance !

En tout cas, si beaucoup d’adolescents ont vraiment du mal avec le système scolaire actuel, ils sont quand même tous d’accord avec Alfred quand il affirme que