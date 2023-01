Les examens démarrent pour de nombreux étudiants du supérieur : les conseils pour tenir le coup et étudier efficacement

A côté de la santé et du fait de maintenir son corps en forme pour arriver à tenir le coup, il y a aussi (surtout, peut-être, diront certains), la méthode avec laquelle on étudie et on ingurgite la matière. Cette fois, c’est auprès d’une spécialiste de l’ULiège qu’on s’est renseigné. "La base, ici, dépend évidemment de la manière dont on a géré son année. Si on arrive en blocus déjà bien préparé, ça aide beaucoup. Mais ce n’est pas tout", indique Anne-Françoise Lanotte, du service guidance de l’université.

"Tente le coup. Sur un malentendu, ça pourrait marcher"

"D’abord, il faut toujours garder à l’esprit de ne pas baisser les bras trop vite", indique-t-elle. "Si on a étudié ses examens un minimum, même s’il reste quelques imperfections, ça vaut la peine d’aller se tester. Plus on aura essayé réellement de se préparer à l’examen et de tenter l’examen, plus on aura d’information pour réajuster le tir à l’avenir, si jamais cela ne se passe pas bien. Essayer n’engage à rien en général. Mais si on tente le coup, même si on n’est pas parfaitement préparé, on peut réussir. Que ce soit tout de suite ou à une autre session d’examen".

C’est vrai qu’on a tous connu cet ami qui dit : je n’avais étudié qu’un seul chapitre et j’ai eu de la chance, j’ai eu une question là-dessus ! "Mais ça n’arrive pas tous les jours et c’est évidemment un risque qu’il vaut mieux ne pas tenter", sourit Anne-Françoise Lanotte.