"Protection temporaire": pourquoi les Ukrainiens pourraient être les premiers à bénéficier de ce statut au sein de l'UE (et pas les Syriens)?

Pour la spécialiste du droit des migrations, les Etats membres ont intérêt à adopter la direction protection temporaire sinon les systèmes d’asile existants seront "noyés".

Les principales associations travaillant avec les réfugiés et réunies dans la plateforme belge de Justice migratoire (Ciré, CNCD 11.11.11, migreurop…) demandent pour leur part à la Belgique de voter en faveur de la mise en œuvre de cette législation. "Les Etats membres qui niaient cette forme de solidarité européenne et répétaient ne pas vouloir de la directive se rendent finalement compte à quel point elle peut être nécessaire. Si ça peut générer une prise de conscience plus longue, c’est tant mieux. Et de toute façon, il y aura un précédent", conclut Sylvie Sarolea.