Les Européens ont cru qu’il fallait manger des momies pour se soigner… à cause d’une mauvaise traduction

Mais comment a-t-on pu croire que le corps humain mort était un médicament en Europe ?

Il faut remonter au 11e siècle, en plein bas Moyen-Age, et prendre la direction du croissant fertile. Les peuples arabes savent qu’il y a, sur le flanc d’une montagne de Darabjerd, en Perse, l’actuelle Iran, une précieuse matière noire et visqueuse qui sort de rochers.

Il s’agit de l’asphalte naturel qui suinte de roches bitumineuses.

Dans toute la littérature arabe, le bon plan se refile : on appelle ça le 'mum', mot local pour 'cire'. À cette période démarrent les premières croisades, vers Jérusalem et donc vers l’Orient. Les Européens découvrent cette grande civilisation islamique mais s’enfoncent dans un terrible malentendu explique l’historien Karl Dannenfeldt : en traduisant la littérature arabe, notamment les livres qui évoquent la pharmacopée, les Européens interprètent mal ce mot de 'mum' en persan, 'mumia' en arabe.

Au 11e et 12e siècles, ce qu’ils comprennent, c’est qu’il s’agit d’une substance visqueuse qui suinte des corps conservés dans les tombes égyptiennes… les momies. 'Mummia', avec deux 'm' en latin médiéval. Une conviction renforcée par le fait que certaines momies sont embaumées avec de l’asphalte naturel. Les traducteurs européens tombent dès lors dans le panneau. Et l’Europe se met à consommer de la momie pour soigner les maux de têtes et les aigreurs d’estomac.