Les eurodéputés approuvent de nouvelles règles pour protéger les journalistes et militants contre les procédures judiciaires abusives

Les eurodéputés ont approuvé de nouvelles règles pour protéger les journalistes et militants des droits humains des "poursuites bâillons" visant à les intimider et à les réduire au silence.

Ce vote ouvre la voie à des négociations avec les États membres. Les parlementaires européens ont voté à une très large majorité en faveur de ce texte (498 pour, 33 contre, 105 abstentions). La Commission européenne avait proposé en avril 2022 un projet de directive pour lutter contre ces procédures abusives, s’inquiétant de leur augmentation. La législation européenne s’attaque aux poursuites bâillons en matière civile et ayant un caractère transfrontalier, notamment les cas où le plaignant et la personne ciblée sont dans deux pays différents. La proposition de la Commission entendait donner une interprétation large de cette dimension transfrontalière, en estimant que la directive pourrait s’appliquer même quand les deux parties se trouvent dans le même État membre mais que le litige relève de l’intérêt général et concerne aussi d’autres pays. Mais les États membres ont restreint son champ d’application.

À l’inverse, le Parlement européen élargit encore la définition de la dimension transfrontalière, estimant qu’elle peut s’appliquer dès que le sujet du litige est "accessible par des moyens électroniques".

La menace de poursuites coûteuses peut avoir un effet dissuasif sur les journalistes, lanceurs d’alerte, défenseurs des droits humains ou de l’environnement. Ces procédures judiciaires abusives ont connu une illustration dramatique avec l’assassinat en 2017 de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia.