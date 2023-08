Les Euregios demandent des mesures pour l'imposition des télétravailleurs frontaliers

Les Euregios, initiatives de coopération transfrontalière, situées le long des frontières entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne plaident pour la mise en place de solutions à long-terme pour l'imposition des travailleurs transfrontaliers effectuant du télétravail. Une lettre a été envoyée aux ministres des Finances des trois États concernés, dont le ministre fédéral Vincent Van Peteghem, font savoir les Euregios mercredi.

Ces collectivités, dont l'Euregio Meuse-Rhin et le Point d'information frontalier Aachen-Eurode, rappellent que des exceptions ont été prévues dans les règles relatives à la sécurité sociale et au paiement des impôts dans le pays où le travailleur était employé lors de la pandémie de Covid-19 et l'instauration du télétravail. Ces exceptions, désormais supprimées, n'ont pas été suivies de mesures durables dans le domaine de la fiscalité des travailleurs frontaliers, déplorent les signataires.