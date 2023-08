Les étudiants très préoccupés par leur arrivée sur le marché du travail.

Quel que soit leur genre, les étudiants se rejoignent sur un point : leur future carrière devra leur permettre de maintenir un équilibre sain entre leurs vies professionnelle et personnelle. Six jeunes interrogés sur dix aimeraient que leur futur employeur mette à leur disposition des ressources pour prendre soin de leur santé psychologique, voire même qu’il leur propose des jours de congé "santé mentale". Et pour cause, 80% d’entre eux redoutent de faire un burn-out à un moment ou autre de leur carrière. Une statistique qui dit beaucoup de l’incertitude qui pèse sur l’avenir professionnel de la jeunesse.