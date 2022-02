Les étudiants francophones se mobilisent contre un projet de loi limitant les numéros INAMI

Plus de 6400 étudiants francophones ont signé une pétition contre un projet de loi visant à bloquer l’octroi de numéros INAMI aux étudiants de médecine. Sans réponse de la part du ministre de la Santé Franck Vandenbroucke, ils menacent de manifester devant son cabinet le 16 février prochain.

Depuis de nombreuses années, la question des numéros INAMI revient régulièrement au cœur des débats. Pour pouvoir exercer la médecine curative, les praticiens doivent disposer d’un numéro INAMI. Ces numéros, en nombre limité, ont pour objectif de diminuer le nombre de médecins sortant des écoles.

Un projet de loi veut bloquer l’octroi de ces numéros, mais les associations étudiantes, composées de l’AGL, l’AGW (UCLouvain), la CIUM, la FEF et l’ORE (UMons), n’en veulent pas et ont déposé ce jeudi 10 février une pétition rassemblant plus de 6400 signatures auprès du cabinet du ministre Franck Vandenbroucke. "Dans le contexte sanitaire qu’on connaît actuellement, la proposition de Vandenbroucke est totalement absurde et c’était une évidence pour toutes les associations étudiantes de se mobiliser sur la question", explique Lucas van Molle, président de la FEF et étudiant en droit à l’université Saint-Louis, à Bruxelles.