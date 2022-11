Les étudiants du Conservatoire royal de Liège investissent la Salle Philharmonique pour un concert hommage à trois musiciens belges

César Franck, Garrett List et Toots Thielemans sont les trois musiciens belges mis à l’honneur ce samedi 26 novembre à la Salle Philharmonique de Liège. Un concert y sera en effet donné par l’Orchestre symphonique du Conservatoire royal de Liège.

Celui-ci compte une septantaine d’étudiants. Certains sont encore au début de leur cursus, d’autres, par contre, ont déjà un bagage plus solide. Patrick Baton est leur chef d’orchestre. " Ils intègrent l’Orchestre dès le début de leurs études, donc il y en a qui sont là pour la première fois et d’autres qui sont déjà aguerris, qui occupent des postes à responsabilité et cela crée l’alchimie de l’Orchestre du Conservatoire".

On peut facilement imaginer le stress que peut générer la préparation d’un tel concert chez beaucoup de ces étudiants. Gabriel Charri est en 1re année. Pour ce jeune tromboniste, ce concert à la Salle Philharmonique représente un vrai challenge. "Pour moi, c’est bête à dire mais la plus grande difficulté c’est d’oser jouer. Au trombone il y a des parties très imposantes, très fortes et il faut oser y aller ! Surtout qu’il y a un très bon niveau ! Donc ça me demande énormément de travail".

D’autres n’en sont pas à leur première fois mais savourent ce moment. C’est le cas d’Alexandre Brun, violoniste en 3e bachelier. "C’est magnifique d’être au milieu de cet orchestre, on joue des pièces sublimes, on prend plein de vagues de sons, d’émotions, je trouve ça superbe ! Et puis, l’Orchestre c’est une réunion entre élèves. On rencontre des gens, on renforce des amitiés. C’est un moment social que j’aime beaucoup ! "

D’ici samedi, Gabriel, Alexandre et tous les autres travailleront dur leurs partitions. Au programme on trouve Garrett List, le plus liégeois des Américains et le dernier cycle de ses " Music for trees", César Franck, le plus parisien des Liégeois et sa Symphonie en ré mineur, pour le 200e anniversaire de sa naissance et Toots Thielemans, le plus américain des Bruxellois qui, lui, aurait eu 100 ans. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir son concerto pour harmonica. " Toots a créé ce concerto dans les années 80 et ici c’est vraiment le jazz meets classic ! Souligne Patrick Baton "Et puis aussi un grand clin d’œil à son thème le plus célèbre qui a fait le tour du monde qui est Bluesette et que le compositeur américain Allen Carter a arrangé pour un jazz band. Ça déménage un max ! Et c’est le liégeois Olivier Poumay qui officiera à l’harmonica.

Le concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire royal de Liège est gratuit sous réservation.