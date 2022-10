Les étudiants de l’UMons au chevet du moulin de Blaton : "Il pourrait produire 60 kilos de farine par heure"

Tout de même, cela permettrait de produire de 60 à 70 kilos de farine par heure, huit heures par jour, ont calculé les étudiants en mécanique, dont Martin Van Hee : "La nuit, on pourrait stocker l’électricité produite dans une batterie qui servirait en appoint en journée." Un raccord au réseau électrique est envisagé pour pouvoir travailler les journées peu venteuses ainsi que pour y réinjecter les éventuels surplus de production.

Un emblème pour le territoire

Ce projet intéresse plus de 80% des habitants, commerçants et agriculteurs interrogés par la JEWaC’s, la junior entreprise de la faculté Warocqué d’économie et gestion de l’UMons. Le travail continue désormais avec une nouvelle génération d’étudiants, pour la deuxième année académique consécutive, pendant que la commune de Bernissart tente de trouver des subsides pour tenter de concrétiser ce projet.

Pour Éric Evrard, agent de développement à la Fondation rurale de Wallonie, les moulins pourraient devenir des symboles du territoire : "De nombreux moulins sont encore à l’abandon. Ils sont sur des sites venteux et on peut donc les restaurer en développant certains aspects. Ici, la production d’énergie et de farine. Ailleurs, un belvédère ou encore un lieu de découverte du génie mécanique employé à l’époque !"

Écoutez le reportage audio consacré au moulin de Blaton :