Les étudiants bruxellois reçoivent leur diplôme sur la Grand-Place

Les étudiants de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et pour la première fois cette année de la Haute École Francisco Ferrer recevront leur diplôme sur la Grand-Place cette semaine, du 10 au 16 octobre. Durant la semaine, des milliers d'étudiants défileront sur le balcon de l'hôtel de ville de Bruxelles.

Sous le soleil, les diplômés de la faculté des Sciences et Sciences de la Bio-ingénierie ont donné le coup d'envoi de cette semaine de remise de diplômes lundi matin à 10h00. Un par un, les diplômés se sont présentés sur le balcon et ont remercié leurs proches au micro. Ils ont également été félicités par le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

"La VUB est une université liée à la ville (Urban Engaged University) et nous sommes donc très heureux de pouvoir à nouveau proclamer nos diplômés sur la Grand-Place de Bruxelles", a expliqué le recteur Jan Danckaert. "L'obtention d'un diplôme est l'aboutissement d'une période de croissance personnelle et de développement intellectuel. Et cela mérite des applaudissements nourris."

La cérémonie sur la Grand-Place se poursuivra toute la semaine. Les étudiants de la VUB seront célébrés jusque mercredi, ce sera ensuite le tour des nouveaux diplômés de l'ULB et de la Haute École Francisco Ferrer.