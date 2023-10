"Ces dernières années, au Royaume-Uni, nous avons constaté une augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes. L'accent a donc été mis davantage sur la manière de soutenir les étudiants", explique le Dr Gemma Lewis du département de psychiatrie de l'UCL, dans un communiqué.

Et d'ajouter : "Les deux premières années de l'enseignement supérieur sont une période cruciale pour le développement. Si nous pouvions améliorer la santé mentale des jeunes pendant cette période, cela pourrait avoir des avantages à long terme pour leur santé et leur bien-être ainsi que pour leur réussite scolaire et leur succès à long terme".

Pour mener leurs travaux, les chercheurs se sont basés sur les données deux études longitudinales portant sur les jeunes en Angleterre : une première menée auprès de 4832 participants nés en 1989-1990 et donc âgés de 18 à 19 ans en 2007-2009, et une seconde auprès de 6128 participants nés en 1998-1999 et donc âgés de 18 à 19 ans en 2016-1018.