Les étoiles vagabondes les plus rapides de la galaxie enfin détectées

Six nouvelles étoiles qui se baladent dans la Voie Lactée ont été découvertes et deux d'entre elles sont les plus rapides jamais détectées.

Ces étoiles sont dites "à hypervitesse" et se déplacent à des vitesses supérieures à la vitesse d'échappement de la Voie lactée (550 kilomètres par seconde). Deux sont même les plus rapides que des scientifiques aient pu croiser dans la galaxie : l'étoile J1235 atteint les 1694 kilomètres par seconde et J0927 les 2285 kilomètres par seconde, selon un article soumis à l'Open Journal of Astrophysics, encore non révisé par des pairs et disponible sur le serveur de préimpression arXiv. Elles seraient, toutes les 6, le résultat de supernovae de type Ia.