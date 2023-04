Les éternelles K7 connaissent un boost de ventes

Il a expliqué que le format "old school" séduisait les jeunes fans de musique, grâce notamment au coté "facile à collectionner".

Selon la BPI, les 20 cassettes les plus vendues l'année dernière sont toutes sorties en 2022.

Cette hausse serait due à la sortie récente d'albums d'artistes majeurs tels que Arctic Monkeys, Harry Styles et Florence + the Machine.

Le nombre total de ventes de cassettes est passé de 3 823 en 2012 à plus de 195 000 en 2022.

les ventes de vinyles ont dépassé celles des CD pour la première fois en 35 ans, comme l'ont révélé les chiffres publiés en janvier. En 2022,

Selon Paul Williams, porte-parole de la BPI, les cassettes connaissent actuellement une résurgence similaire.

"Les cassettes étant d'un plus petit format, il est plus facile de constituer une collection", explique-t-il. "De plus, les gens aiment avoir un album de musique qui est séquencé de la manière dont l'artiste l'a conçu à l'origine.""Il n'y a pas si longtemps, les gens auraient fait une croix sur la cassette, mais je pense qu'il faut tirer les leçons du marché du vinyle, qui a connu une incroyable renaissance", a-t-il déclaré. "C'est quelque chose de moins important, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les cassettes."