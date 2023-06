Les États-Unis vont s’éloigner de l’Europe dans le futur car l’élite américaine sera d’origine chinoise et indienne

L’interview croisée d’Emmanuel Todd dans le quotidien Le Figaro : Alain Minc, intellectuel libéral bon teint, était face à Emmanuel Todd, un excellent historien, plutôt classé à gauche. Première remarque intéressante d’Alain Minc au fond, l’Europe se construit toujours sous la menace.

Nous croyons tous que l’Europe est née avec la volonté de fer de Jean Monnet et quelques-uns de ses disciples. Eh bien non, elle est née grâce à Staline et à ses menaces sur notre vieux continent. Alain Minc précise que Vladimir Poutine est également une sorte de nouveau père de l’Europe, car c’est grâce à lui et à ses menaces que l’Allemagne a donc cessé de lorgner vers les pays de l’Est et rapprochée de l’Europe de l’Ouest et des Etats-Unis. Et si nous nous sommes rapprochés des Etats-Unis, c’est parce que nous n’avons pas les moyens militaires de nous défendre par nous-mêmes. Ce sont les Etats-Unis qui tirent les marrons du feu de cette guerre en Ukraine et ce sont eux qui font le plus grand effort militaire en Ukraine. Et c’est là où l’interview croisée devient passionnante. Pour l’historien Emmanuel Todd, pas du tout. Nous n’étions pas menacés par la Russie. Pour lui, c’est du pipeau pour le grand public ou les médias, dans le sens où, selon lui, les Russes ne menaçaient pas l’Europe occidentale, vu la disproportion des forces conventionnelles entre l’OTAN et la Russie. Pour lui, la vraie raison de cette guerre, c’est que les Etats-Unis ne voulaient pas d’une domination allemande sur l’Europe. Les Etats-Unis redoutaient une mise en complémentarité de l’industrie allemande et des ressources énergétiques russes...