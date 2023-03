Les États-Unis "vont être le leader mondial" de la transition énergétique, selon la ministre américaine de l'Énergie

Les États-Unis vont prendre la tête de la transition énergétique sous l'impulsion du gouvernement Biden, a affirmé mercredi la ministre américaine de l'Énergie, Jennifer Granholm.

"Les États-Unis vont être le leader mondial de cette transition", a déclaré la secrétaire américaine à l'Énergie lors d'une allocution dans le cadre de la conférence sur l'énergie CERAWeek, à Houston (Texas). Mme Granholm a rappelé que sous le mandat du président Joe Biden, le Congrès américain avait adopté un plan d'investissement dans les infrastructures en 2021, puis l'Inflation Reduction Act (IRA), axé notamment sur la transition énergétique. Au total, ces deux paquets législatifs prévoient une enveloppe de près de 500 milliards de dollars de subventions, prêts et incitations fiscales pour accélérer le développement d'énergies renouvelables, de techniques de neutralisation du carbone et d'infrastructures de stockage et de transport. "Le gouvernement Biden a fait des États-Unis la destination la plus attractive pour les nouvelles énergies et les technologies de décarbonisation", a fait valoir Jennifer Granholm. "Dans de nombreux cas, beaucoup de cas, cela rend les États-Unis irrésistibles" pour les investisseurs et les industriels étrangers, a martelé la ministre.