Les Etats-Unis sont-ils voués à se séparer ?

"C’est ainsi que nous vivrons", c’est le nouveau roman d’anticipation de Douglas Kennedy. Un livre qui nous emmène dans un futur pas si lointain, en 2045, dans une Amérique qui a fait sécession. Une Sécession qui n’est pas arrivée du jour au lendemain. Dans cette fiction, l’élection d’un certain Donald Trump en 2016 a été un élément déclencheur…

Hier, Donald Trump a plaidé "non-coupable" face une cour de Justice fédérale à Miami. Le 45e président américain est accusé d’avoir mis en péril la sécurité de son pays, en gardant, illégalement, de très nombreux documents qu’il aurait dû remettre aux Archives nationales.

Un Donald Trump qui veut retourner à la Maison blanche en 2024, un Donald Trump qui est encore largement soutenu par ses partisans : selon le site fivethirtyeight, qui agrège tous les sondages possibles et imaginables à propos de la primaire républicaine, Donald Trump est très largement en tête de cette primaire. Lui, qui s’appuie sur un électoral néochrétien, promet de s’attaquer au deep state ("l’état profond"), sans vraiment le définir.

Donald Trump va-t-il être celui qui va séparer les Etats-Unis, entre des Etats conservateurs du centre et du sud-est du pays d’un côté, et les "deux côtes", la Californie et le nord-est, (bien) plus progressistes ? C’est l’hypothèse de départ de Douglas Kennedy.

