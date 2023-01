Les États-Unis sont-ils en train de démarcher les entreprises européennes ?

L’administration de Joe Biden a lancé, il y a peu, un plan massif de subventions approuvé en août par le Congrès américain. Ce plan s’appelle Inflation Reduction Act. Ne vous fiez pas à son nom, il ne s’agit pas vraiment de réduire l’inflation, mais plutôt, et c’est la plus grosse partie de ce plan, de pousser les ménages et les entreprises à réduire leur empreinte climatique, explique Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint de L’Écho.

Il y a aussi un volet moins important sur les soins de santé. Le hic pour les Européens, c’est que ces subsides ne concernent que des produits fabriqués sur le sol américain. Rappelez-vous du America First de Donald Trump. Joe Biden ne fait pas autre chose. Ce qui veut dire que les produits européens vont être dévalorisés. Et comme on parle d’une enveloppe de subsides colossale, près de 400 milliards de dollars, vous pouvez imaginer les dégâts que ce plan peut causer et causent déjà à nos industriels.