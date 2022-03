"Les Etats-Unis sont, en quelque sorte, les 'gagnants' de la guerre en Ukraine"

Les Etats-Unis sont indépendants sur le plan alimentaire, ils sont indépendants sur le plan énergétique et ils le sont également sur le plan militaire. Nous, en Europe, nous avons découvert que nous étions très dépendants.

Depuis le 24 février, beaucoup de choses ont changé. L’Europe et les Etats-Unis ont décidé de ne pas faire la guerre directement, non pas parce que l’Ukraine ne fait pas partie de l’OTAN, mais surtout parce que la Russie dispose de l’arme nucléaire.

En revanche, nous avons pris des sanctions économiques et financières historiques. Des pays habituellement neutres comme Monaco et la Suisse n’ont pas hésité à sanctionner les oligarques et à s’associer aux sanctions, c’est aussi une grande nouveauté. D’autres pays comme la Finlande et la Suède semblent vouloir adhérer à l’OTAN, là aussi, c’est étonnant. L’Allemagne qui était réticente à augmenter son budget militaire va y consacrer 100 milliards d’euros, c’est fou. Et tous les autres pays européens, y compris la Belgique, vont également augmenter leur budget défense de manière significative.

Comme le signale le quotidien néerlandais NRC Handelsblad, ce que les politiques n’ont pas réussi à faire en 20 ou 30 ans, Poutine l’a obtenu en une semaine : il a réussi l’exploit de souder les Européens. A croire qu’il nous faut, à chaque fois une bonne crise pour nous réveiller, exactement comme pour la crise sanitaire…