Les Etats-Unis repoussent in extremis la menace d’un défaut de paiement

De cette procédure législative de routine, les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants et leur patron Kevin McCarthy, ont fait un instrument de pression politique contre le président démocrate Joe Biden. Une série de réunions à la Maison Blanche, en petit ou grand comité, des séances de négociations interminables… Et tout Washington a été suspendu des semaines durant au sort du fameux "plafond de la dette". Même s’il est très courant que des accords de dernière minute soient trouvés sur ce type de dossier, ces tractations à n’en plus finir ont poussé l’agence de notation Fitch à placer "sous surveillance" la note AAA des Etats-Unis.

Samedi soir, en plein long week-end férié, les deux parties ont finalement arraché un accord au forceps. Ce texte a permis d’éviter le pire : que les caisses du pays se retrouvent à sec le 5 juin, risquant de pousser les Etats-Unis au défaut de paiement. Cette situation sans précédent aurait plongé dans l’inconnu la finance et l’économie américaines mais également, par ricochet, internationales. L’accord avait déjà été approuvé mercredi soir par une grande majorité des élus de la Chambre des représentants. Il revient désormais à Joe Biden de le promulguer, une simple formalité.