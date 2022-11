Les États-Unis pressent la Belgique de se choisir un référent contre l'antisémitisme

La Belgique doit se choisir un référent chargé de la lutte contre l'antisémitisme, lequel devrait bénéficier de son propre budget et personnel afin de déterminer la politique de lutte contre l'antisémitisme en Belgique, mais aussi assurer une coordination au niveau international.

Tel est l'appel lancé mardi par l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Michael Adler, dans une carte blanche publiée sur le site internet du magazine Knack.

Le diplomate américain y reconnaît que le gouvernement belge apporte un soutien important à la lutte contre l'antisémitisme, notamment en ayant fait adopter des lois plus sévères contre les expressions et crimes haineux ainsi qu'en dotant le pays d'un plan d'action national contre le racisme.

Néanmoins, le plat pays reste vulnérable à la haine antisémite, estime le représentant américain, qui cite notamment le festival d'extrême-droite Frontnacht programmé cet été à Ypres, avant d'être annulé face à la polémique suscitée.

Selon Michael Adler, la Belgique devrait aller plus loin en matière d'antisémitisme, relayant ainsi chez nous l'appel lancé par Deborah Lipstadt, l'envoyée spéciale des États-Unis contre l'antisémitisme, laquelle invitait il y a peu l'ensemble des gouvernements à désigner leur propre coordinateur en la matière.

"La Belgique a besoin de se doter de son propre référent pour aider à définir dans ses frontières la politique à mener en matière de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi pour plaider pour plus de coordination au niveau international", selon la carte blanche.

"Nous savons que nous pourrions faire plus si l'ambassadeur Lipstadt disposait ici d'un alter ego. La voix de la Belgique était absente lors des dernières réunions européennes. Nous devons gérer ensemble ces problèmes et la Belgique doit -plus que jamais- participer au débat urgent contre l'antisémitisme", selon M. Adler.