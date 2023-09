Les Etats-Unis ont refusé un visa à un ministre iranien pour se rendre à Washington

Les Etats-Unis ont indiqué lundi avoir refusé un visa au ministre iranien des Affaires étrangères pour se rendre à Washington la semaine dernière, arguant du comportement de Téhéran et de "son soutien au terrorisme".

Le ministre iranien Hossein Amir-Abdollahian souhaitait, selon des informations de presse, se rendre auprès de la section des intérêts consulaires de l'Iran à Washington, après sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. "Ils ont effectivement fait cette demande et elle a été rejetée par le département d'Etat", a déclaré le porte-parole Matthew Miller, interrogé à ce sujet lors de son point de presse quotidien. Les Etats-Unis et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis la révolution de 1979. "Nous avons l'obligation d'autoriser les responsables iraniens et d'autres responsables de gouvernements étrangers à se rendre à New York pour les affaires liées à l'ONU. Mais nous n'avons pas l'obligation de les autoriser à se rendre à Washington", a précisé Matthew Miller.

Une telle visite à Washington d'un chef de la diplomatie iranien aurait été la première depuis 14 ans. Le porte-parole a justifié cette décision de rejeter le visa "compte tenu de la détention injustifiée de citoyens américains par l'Iran et du fait que l'Iran soutient le terrorisme". L'Iran et les Etats-Unis ont pourtant procédé la semaine dernière à un rare échange de prisonniers, facilité par le déblocage de six milliards de dollars de recettes pétrolières iraniennes gelées en Corée du Sud. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a cependant tempéré ces jours derniers les attentes que cet échange puisse mener à des discussions plus larges, sur le nucléaire iranien par exemple.