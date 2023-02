Les Etats-Unis ont abattu le ballon "espion" chinois, selon des médias américains

Quelques heures plus tôt, Joe Biden, le président américain, avait déclaré que les Etats-Unis allaient "s’occuper" de ce ballon sans donner plus de détails. Trois aéroports ont ensuite été fermés. "La FAA a suspendu les départs et les arrivées à l’aéroport de Wilmington (en Caroline du Nord), l’aéroport international de Myrtle Beach et l’aéroport international de Charleston (Caroline du Sud) dans le cadre d’une mesure de sécurité nationale prise par le département de la Défense" américain, a annoncé le régulateur de l’aviation civile américaine (FAA) dans un communiqué.

Cette intrusion dans le ciel américain a rendu les relations entre la Chine et les Etats-Unis complètement glaciales. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui avait prévu une visite en Chine, l’a reportée.

Quant à la Chine, elle nie le fait que ce ballon soit là pour espionner. Le pays reconnaît que le ballon est bien chinois mais parle plutôt d’une mission scientifique. Une mission qui, quelle que soit la raison, n’était pas autorisée à entrer dans le ciel d’Amérique du Nord.