Les États-Unis mettent fin à des mesures migratoires contestées de Trump

Peu après son entrée en fonction, M. Biden avait tenté d'y mettre un terme pour une approche se voulant plus humaine de l'immigration. Mais des États gouvernés par les républicains, dont le Texas, avaient contesté en justice la décision et obtenu gain de cause.

Le gouvernement a alors retravaillé le projet et saisi la Cour suprême qui, le 30 juin, a finalement validé l'annulation du décret migratoire par l'administration de Joe Biden.

Depuis le début de cette politique, en janvier 2019, jusqu'à sa suspension initiale sous Biden, au moins 70.000 personnes ont été renvoyées au Mexique, selon l'American Immigration Council.