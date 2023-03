Les États-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie s’inquiètent de la militarisation des eaux autour de la Chine

Depuis plusieurs années, Washington et Pékin multiplient les manœuvres militaires en mer de Chine méridionale, route-clé du commerce maritime mondial, parmi les plus riches en ressources et biodiversité sous-marine. La zone est revendiquée dans sa quasi-totalité par la Chine, ce que contestent plusieurs pays voisins comme les Philippines, la Malaisie, Brunei, l’Indonésie, Singapour et le Vietnam, qui veulent en contrôler certaines parties.

"Nous exprimons notre vive inquiétude face à la militarisation d’éléments contestés, à l’utilisation dangereuse de navires de garde-côtes et de milices maritimes, ainsi qu’aux efforts visant à perturber les activités d’exploitation des ressources offshore d’autres pays", ajoute la déclaration conjointe du Quad.

La Chine n’est pas nommée explicitement. Pékin voit d’un mauvais œil le Quad, perçu comme un outil des États-Unis dans la région pour endiguer son influence.