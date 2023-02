Les Etats-Unis frappés par une vaste tempête hivernale.

Une puissante tempête hivernale s'est abattue sur les Etats-Unis mercredi et doit balayer le pays d'ouest en est, provoquant de fortes chutes de neige qui rendent les déplacements difficiles dans de nombreuses régions.

Depuis la côte Pacifique jusqu'aux Grands Lacs, une large partie du pays a été frappée par des blizzards, qui vont déverser jusqu'à 60 centimètres de neige par endroits. Résultat, le trafic aérien a été largement perturbé et plus d'une centaine de milliers de personnes ont été privées d'électricité. Outre la partie nord du pays, habituée aux fortes chutes de neige, d'autres zones plus inattendues, notamment certains endroits du sud de la Californie, font l'objet d'une alerte neige.