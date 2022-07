Les Etats-Unis frappés par une vague de "chaleur extrême" ce week-end, incendie "explosif" en Californie

Des témoins ont posté sur les réseaux sociaux des images d’un immense et impressionnant tourbillon de fumée épaisse s’élevant de la forêt, comme une tornade, un phénomène dangereux de pyrocumulus qui peut alimenter l’incendie.

Ce feu est l’une des conséquences les plus dramatiques de la vague de chaleur qui touche les Etats-Unis ce week-end, dans une zone localisée entre la Californie et l’Oregon à l’ouest mais de manière beaucoup plus étendue dans le centre et le nord-est.

Les températures dans ces deux régions devraient atteindre leur pic dimanche au plus tôt. "Depuis les plaines du sud jusqu’à l’est, la température sera extrêmement oppressante", a annoncé samedi soir le service météo national (NWS), mettant aussi en garde contre de violents orages.

Jusqu’à 43 degrés

Une chaleur étouffante était notamment ressentie dans la capitale Washington, où la température a flirté avec la barre symbolique des 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) qu’elle devrait atteindre ou dépasser dimanche pour la première fois depuis des années.

New York n’était pas épargnée, avec des températures proches de 35 degrés. La température ressentie pourrait aussi atteindre 43 degrés dans certaines zones de l’Utah (ouest), de l’Arizona (sud) et dans le Nord-Est, selon NWS.

La chaleur est le tueur numéro un lié à la météo aux Etats-Unis

La vague de chaleur a déjà entraîné une augmentation du nombre d’appels aux services d’urgence pour des malaises liés aux fortes températures.

"La chaleur est le tueur numéro un lié à la météo aux Etats-Unis. Elle dépasse de loin toute autre cause de mortalité liée à la nature", a déclaré Joseph Kralicek, directeur de l’agence de gestion des urgences de la région de Tulsa, en Oklahoma, à CNN.

Cette semaine, le président américain Joe Biden a une nouvelle fois souligné le "danger clair et immédiat" que représente le changement climatique, "une menace existentielle pour notre nation et le monde". Mais ses marges de manœuvre sont limitées au Congrès et par la Cour suprême.