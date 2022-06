Les Etats-Unis et Taïwan lancent des discussions commerciales, bravant Pékin

La représentante adjointe au commerce des États-Unis, Sarah Bianchi, et le ministre de Taïwan, John Deng se sont rencontrés "virtuellement" et ont lancé "l'Initiative États-Unis-Taïwan sur le commerce du XXIe siècle, avec l'objectif de développer des moyens concrets d'approfondir" les relations économiques et commerciales, selon un communiqué de l'ambassadrice américaine au Commerce (USTR).

La première réunion doit se tenir "plus tard ce mois-ci à Washington sous les auspices de Tecro", le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis et de l'Institut américain à Taïwan (AIT).

Faciliter les échanges

Tecro représente les intérêts de Taïwan aux États-Unis en l'absence de relations diplomatiques formelles, fonctionnant comme une ambassade de facto.

L'objectif de l'initiative lancée mercredi est de faciliter les échanges, d'adopter "des pratiques saines et transparentes" ou encore de coopérer en faveur de l'environnement ou de l'action climatique, a détaillé USTR.

Ils ont aussi "l'intention d'explorer des dispositions visant à faciliter le commerce agricole" ou encore de lutter contre la corruption.