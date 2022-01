Les États-Unis et le Canada frappés par une tempête hivernale, des milliers de vols annulés

L'est des Etats-Unis et du Canada essuyait encore lundi une tempête hivernale d'envergure, avec d'importantes chutes de neige conduisant à l'annulation de milliers de vols, et plaçant certaines provinces canadiennes sous le coup d'une alerte au blizzard.

De nombreux foyers américains parmi les 120.000 qui ont connu une coupure de courant lundi après-midi en bénéficiaient de nouveau dans la soirée du lundi, selon le site PowerOutage.us.

Plus de 1.700 vols domestiques et internationaux ont été annulés lundi soir, en plus des 3.000 de la veille, selon le site de suivi des vols FlightAware.