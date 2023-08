Les Etats-Unis et la Corée du Nord s'accusent mutuellement à l'ONU

Les Etats-Unis ont accusé vendredi Pékin et Moscou de "bloquer" une réponse unie du Conseil de sécurité de l'ONU face aux lancements de missiles ou satellites par la Corée du Nord, qui a elle opposé son "droit à l'autodéfense" face aux "actes militaires hostiles américains".

Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, 13 des 15 membres ont condamné, comme l'a fait le secrétaire général de l'ONU, la deuxième tentative en trois mois par Pyongyang de mettre en orbite un satellite espion en utilisant la technologie des missiles balistiques. "Ca devrait être un sujet qui nous unit (...) Mais depuis début 2022, ce Conseil n'a pas été à la hauteur de ses engagements en raison de l'obstructionnisme de la Chine et de la Russie", a dénoncé l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. "La menace nucléaire nord-coréenne grandit, et la Russie et la Chine ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités", a-t-elle insisté. "A la place, elles célèbrent les violations des résolutions du Conseil de sécurité et continuent à bloquer l'action du Conseil", a-t-elle ajouté, faisant référence à la participation fin juillet de responsables russe et chinois à un défilé militaire en Corée du Nord présentant de nouveaux drones et missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à capacité nucléaire.

Les dernières manifestations d'unité du Conseil de sécurité sur le dossier nord-coréen remontent à 2017. En mai 2022, la Chine et la Russie avaient mis leur veto à une résolution imposant de nouvelles sanctions contre Pyongyang, et aucune résolution ou déclaration du Conseil n'a été adoptée depuis.