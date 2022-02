Les Etats-Unis et l'Union européenne vont reprendre leurs échanges de moules

Après des années d'échanges entre la Commission et la FDA, la "Food and Drug Administration" américaine, Washington et Bruxelles se sont mis d'accord pour reconnaitre comme équivalents les cadres entourant la production de mollusques bivalves aux Pays-Bas et en Espagne, et dans les deux États américains concernés. Leur accord prévoit aussi que d'autres États européens pourraient bientôt être autorisés à exporter vers les États-Unis, via une procédure simplifiée.

Pour le commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis, l'accord montre "que nos efforts pour établir un agenda commercial positif et tourné vers l'avenir avec les États-Unis paient".