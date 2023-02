Les États-Unis en train ? Le bon plan si on a du temps

Philippe Gougler traverse les États-Unis en train évidemment. Le pays étant immense, il a choisi de partir de Chicago jusqu’au Far West. Et si, au pays de l’Oncle Sam, on a davantage le réflexe voiture, avion et bus pour se déplacer, on va découvrir que le train est pourtant un moyen génial pour voyager au milieu des territoires immenses et immensément beaux, et un moyen facile pour rencontrer des locaux.

En plein centre-ville de Chicago, Philippe Gougler ne résiste pas à emprunter le métro aérien, le "Loop" construit en 1892, une très chouette manière (et peu chère) de découvrir la ville en se faufilant entre les gratte-ciel. L’idée de construire ces énormes buildings serait née ici.

Le voyage en train se fera vers l’ouest. Et vu l’immensité du territoire, notre baroudeur traverse déjà deux États, l’Illinois et l’Iowa, pour se rendre dans celui du Nebraska. Là, il rencontre des voyageurs qui vont carrément passer 3 jours en train pour se rendre jusqu’en Californie. Et ils sont formels : si vous avez le temps et les moyens, le train est super confortable et devient synonyme d’aventure.

À Torrington, dans le Connecticut, halte chez les cow-boys dans une vente aux enchères de bovins. Ici le commissaire-priseur annonce les montants des enchères dans un débit dix fois plus rapide qu’un rappeur. Puis direction la terre des Indiens dans un ranch perdu au milieu d’une immense étendue où règne une zénitude qui vaut au moins un cours de yoga.

Le voyage se poursuit vers Cheyenne dans le Wyoming et, stupéfait, voire envieux, Philippe découvre un wagon de collection accroché à l’arrière du train qui appartient en réalité à une personne, Dave, qui l’a rénové et voyage ainsi dans son wagon perso avec salon, couchette, et même son propre chef, hallucinant. Et en tant que vrai Américain, ce monsieur en a fait un business. On peut ainsi se payer le luxe d’un billet pour voyager dans ce compartiment privé en première classe.

Philippe arrive enfin dans l’Utah. Dans ce décor de western de l’ouest américain, c’est parti pour une balade incontournable à Monument Valley jusqu’au légendaire train à vapeur du Colorado datant de 1882 et qui passe par des endroits où la nature est sublime.

Des trains pas comme les autres aux États-Unis, c’est le dimanche 12 février à 20h35 sur La Trois, et en replay quand vous voulez sur Auvio.