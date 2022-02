Les Etats-Unis ont aussi déjà émis des avis de voyages déconseillant tout déplacement vers l'Ukraine, le Bélarus et la Moldavie, et ont conseillé aux citoyens américains présents dans les territoires frontaliers de l'Ukraine de quitter le pays au plus vite.

Lundi, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a franchi un nouveau cap avec la décision de Vladimir Poutine de reconnaitre officiellement les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires séparatistes de l'est de l'Ukaine.