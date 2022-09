Les États-Unis demandent un débat sur la Chine à l'ONU

Dans son rapport, le Haut-Commissariat ne parle pas de génocide mais évoque de possibles "crimes contre l'humanité" et des "preuves crédibles" de tortures et de violences sexuelles et appelle la communauté internationale à agir.

Pékin a rejeté avec véhémence ces accusations et a critiqué le rapport, accusant l'ONU de devenir "le sbire et le complice des États-Unis et de l'Occident".