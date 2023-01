Les Etats-Unis autorisent un nouveau traitement très attendu contre Alzheimer

Le Leqembi, dont le principe actif est nommé lecanemab, cible les dépôts d’une protéine appelée bêta amyloïde.

Si la cause de la maladie d’Alzheimer reste mal comprise, les malades présentent des plaques amyloïdes dans leur cerveau, qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent. C’est ce qui cause les pertes de mémoire caractéristiques de la maladie. L’autorisation de la FDA s’appuie sur les résultats d’essais cliniques ayant montré que le médicament permettait de réduire ces plaques amyloïdes.