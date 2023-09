Les États-Unis au bord de la paralysie ? Faute d’accord, l’administration fédérale pourrait se retrouver en "shutdown" d’ici quelques heures

Les fonctionnaires fédéraux américains ont les yeux tournés vers le Capitole, tout comme les usagers de tous les services organisés par l’état central. En effet, si les parlementaires fédéraux américains, de la Chambre des Représentants et du Sénat ne trouvent pas un accord pour voter une loi de financement avant la date du 30 septembre à minuit, le gouvernement américain se retrouvera sans ressource.

Quatre millions de fonctionnaires ne se verront plus verser leurs salaires. Parmi eux : les militaires. On leur demandera de rester chez eux ou de travailler sans rémunération. De nombreux services seront donc réduits. Les parcs nationaux fermeront leurs portes, le trafic aérien sera perturbé (les contrôleurs aériens étant des fonctionnaires fédéraux), l’enregistrement d’actes officiels sera suspendu, tout comme la délivrance de passeports ou d’autres documents. Des contrôles d’hygiène seront postposés et même les distributions d’aliments par les banques alimentaires pourraient être perturbées.

À un an des élections présidentielles, cette situation est extrêmement impopulaire. Les deux principaux partis, Démocrates et Républicains, se rejettent mutuellement la faute de la crise.