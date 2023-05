Les Etats-Unis "au bord de la banqueroute" : la date d'un possible défaut de paiement a été ajustée au 5 juin

"Sur la base des données les plus récentes disponibles, nous estimons maintenant que le Trésor ne disposera pas de ressources suffisantes pour satisfaire aux obligations du gouvernement si le Congrès n'a pas relevé ou suspendu le plafond de la dette d'ici le 5 juin", a détaillé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans une lettre aux élus du Congrès. La Maison Blanche et les négociateurs ont continué vendredi à échafauder un compromis riche d'arrière-pensées politiques pour éviter un défaut de paiement américain. "Nous sommes plus proches (d'un accord) mais ce n'est pas encore fait", a confié une source proche des discussions, sceptique sur la possibilité d'une annonce dès vendredi. "Nous avons progressé hier, je veux progresser encore aujourd'hui", a dit le principal protagoniste républicain de ce feuilleton politico-financier, le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Mais "rien n'est acquis tant que tout n'a pas fait l'objet d'un accord", a-t-il ajouté, histoire de maintenir la pression sur le président démocrate Joe Biden.