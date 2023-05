Les Etats de l'Union européenne veulent interdire la destruction des vêtements invendus

Les Etats membres de l'Union Européenne veulent interdire la destruction des vêtements et chaussures invendus, ont-ils convenu lundi au cours d'une réunion du Conseil compétitivité.

L'interdiction doit contribuer à réduire la masse de déchets issus du secteur textile en favorisant la réutilisation et le recyclage. Le textile, après l'alimentation, le logement et le transport, est le secteur d'activité qui a l'impact le plus fort sur l'environnement et le climat. En moyenne, un Européen jette chaque année 11 kilos de textile par an et ceux-ci finissent principalement à la décharge ou à l'incinérateur.