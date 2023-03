Les États de l’Union européenne se préparent à acheter des obus en commun pour remplir leur stock

Après des années de disette, les États membres gonflent leur budget défense. Les importations d’armes en Europe ont quasiment doublé. Les Européens achètent à tout va : des sous-marins, des avions de combat, des drones, des missiles antichars, des munitions… notamment pour remplacer tout ce qu’ils ont déjà livré à l’Ukraine. Parce que pour armer Kiev, les Européens ont vidé leurs arsenaux.

Impossible d’affirmer que les stocks sont vides, secret-défense absolu, mais le manque d’investissement chronique des dernières années et le nombre de matériels et de munitions livrés à l’Ukraine laissent entrevoir la réalité : il n’y a plus grand-chose en rayon. Ce qui pose aujourd’hui un vrai problème sur le terrain.

Dans la région de Bakhmout, là où les combats font rage, les Ukrainiens tirent environ 7000 obus par jour quand les Russes en tirent 50.000. Et l’annonce la semaine dernière par le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, que l’Ukraine utilise plus d’obus que nous en produisons montre que c’est un peu la panique à bord.