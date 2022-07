Les Établissements Scientifiques Fédéraux, où 2400 personnes sont actives, ont un plan stratégique jusque 2024

Le Service public fédéral de programmation de la Politique scientifique BELSPO bénéficie officiellement, depuis ce mercredi, d’un nouveau plan stratégique reprenant une série d’engagements pour la période 2022-2024.

Ce plan et le contrat de gestion cosigné mercredi par le président du Comité de direction de BELSPO, Arnaud Vajda, et le secrétaire d'Etat fédéral chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS), fixent un cap pour la législature. Ils s’inscrivent dans une vision qui dépasse cet horizon, ont indiqué ceux-ci.

En toile de fond du plan, après une législature d’incertitude sur leur devenir, il y a la volonté de réancrer les Établissements scientifiques fédéraux (ESF) sur leur socle fédéral, en raison du passé qu’ils incarnent, de leur apport à la décision, et de leur dimension sur toutes les matières à portée internationale, a indiqué en substance Thomas Dermine.

Le département lui-même est lui-même soumis à une opération de remise en marche. Après la désignation du Président du comité de direction, les procédures de désignation des Directeurs généraux ont été lancées – les nominations devraient intervenir à l’automne – et on assiste à une remise en ordre des organes de gestion des différentes entités qui composent Service public fédéral de Programmation.

Emblématique de cette volonté de pérenniser l’action des ESF, le site du Cinquantenaire et de ses musées est appelé à devenir le pôle central du bicentenaire de la Belgique qui sera célébré en 2030. Le gouvernement planche sur une réhabilitation en profondeur.

Six objectifs stratégiques à concrétiser chaque année dans des plans opérationnels ont été définis au départ de réunions de groupes de travail issus des différents ESF.

Recherche de synergies

Il s’agit notamment d’adopter une stratégie de recherche commune, basée sur la recherche de synergies entre les ESF pour répondre au mieux aux priorités sociétales et gouvernementales et renforcer le support à la recherche et l’innovation.

Le plan annonce aussi un engagement dans la stratégie open data et open science pour renforcer les liens entre les différents ESF entre eux, mais aussi avec le monde de la recherche, afin de faciliter l’accès à l’information et à la science et stimuler la réutilisation des données de recherches.

Autre objectif : adapter la politique de gestion de la collection fédérale dans une optique de meilleure gestion intégrée et durable du patrimoine à travers notamment la recherche de synergies et de nouvelles opportunités.

L’accueil du public des institutions devra être géré de manière plus proactive de sorte que celui-ci soit davantage partie prenante de la recherche et la valorisation des activités du département.

Comme la structure, le modèle de gouvernance du département sera revu pour répondre aux besoins d’une gestion moderne et pérenniser le SPF politique scientifique.

Ensemble, les dix Etablissements scientifiques Fédéraux pèsent quelque 600 millions d’euros par an sur le plan budgétaire. Il s’agit des Archives de l’État, de la Bibliothèque royale, de Institut d’aéronomie spatiale de Belgique, de l’Institut royal des sciences naturelles, de l’Institut royal du patrimoine artistique, de l’Institut royal météorologique, du Musée royal de l’Afrique centrale, des Musées royaux d’art et d’histoire, des Musées royaux des beaux-arts et de l’Observatoire royal.

Quelque 2400 personnes y sont actives.